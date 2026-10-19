Amplio despliegue policial para trasladar a una joven desvanecida

Una adolescente de 16 años se desvaneció este lunes 19 de octubre durante un acto realizado en el Liceo N.º 5 de Maldonado, lo que motivó la intervención de policial.



El episodio ocurrió en horas de la tarde, mientras se desarrollaba la ceremonia de designación de la institución con el nombre de la escritora, historiadora y profesora María Díaz de Guerra.



Posteriormente, la adolescente fue trasladada a un centro de salud acompañada por su madre.



El amplio despliegue policial con varias unidades confluyendo en dicho institución de secundaria motivó la alarma y preocupación de los vecinos de la zona, por lo cual advirtieron del hecho con llamadas a FM GENTE.



Afortunadamente la joven se recupera tras ser asistida.

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