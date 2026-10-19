Amplio despliegue policial para trasladar a una joven desvanecida

El episodio ocurrió en horas de la tarde, mientras se desarrollaba la ceremonia de designación de la institución con el nombre de la escritora, historiadora y profesora María Díaz de Guerra.
Posteriormente, la adolescente fue trasladada a un centro de salud acompañada por su madre.
El amplio despliegue policial con varias unidades confluyendo en dicho institución de secundaria motivó la alarma y preocupación de los vecinos de la zona, por lo cual advirtieron del hecho con llamadas a FM GENTE.
Afortunadamente la joven se recupera tras ser asistida.