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Amplio operativo en Maldonado para trasladar de urgencia a un hombre encontrado inconsciente en San Carlos

El hombre, de 48 años, fue encontrado caído en un local de avenida Rocha y Ejido. Para concretar su traslado a un centro de salud de Maldonado, se realizaron cortes de tránsito en distintos puntos de la ciudad.

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Un amplio operativo policial se desplegó este domingo de mañana para trasladar de urgencia desde San Carlos hacia Maldonado a un hombre de 48 años que fue encontrado inconsciente.

Según el parte policial al que accedió FM GENTE, sobre las 9:49 horas se recibió un llamado al 911 que alertaba sobre una persona caída en un local ubicado en avenida Rocha y Ejido. El denunciante manifestó que desconocía los motivos por los que el hombre se encontraba en ese estado.

Al lugar concurrieron una unidad de emergencia médica y móviles policiales, que asistieron al hombre y dispusieron su traslado a un centro de salud de Maldonado.

Para facilitar el recorrido de la ambulancia y permitir que llegara a destino, efectivos policiales realizaron cortes de tránsito en distintos puntos de Maldonado.
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