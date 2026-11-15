Amplio operativo en Maldonado para trasladar de urgencia a un hombre encontrado inconsciente en San Carlos

Un amplio operativo policial se desplegó este domingo de mañana para trasladar de urgencia desde San Carlos hacia Maldonado a un hombre de 48 años que fue encontrado inconsciente.



Según el parte policial al que accedió FM GENTE, sobre las 9:49 horas se recibió un llamado al 911 que alertaba sobre una persona caída en un local ubicado en avenida Rocha y Ejido. El denunciante manifestó que desconocía los motivos por los que el hombre se encontraba en ese estado.



Al lugar concurrieron una unidad de emergencia médica y móviles policiales, que asistieron al hombre y dispusieron su traslado a un centro de salud de Maldonado.



Para facilitar el recorrido de la ambulancia y permitir que llegara a destino, efectivos policiales realizaron cortes de tránsito en distintos puntos de Maldonado.

Firma editorial: Redacción FM GENTE