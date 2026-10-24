Dos años de prisión por robar cableado del alumbrado público

Dos hombres robaban metros de cable del alumbrado público a plena tarde, el jueves 22, cuando fueron denunciados a través del Servicio de Emergencias 9-1-1. Cuando la Policía arribó al lugar, sobre ruta Perimetral a la altura de El Jagüel, interceptó a los implicados.



Los hombres, identificados como Hernán Vega Sánchez, de 31 años y poseedor de un antecedente, y B.G.R.P., de 26 años y sin antecedentes, llevaban en sus mochilas varias herramientas y aproximadamente 50 metros de cable del alumbrado público.



Luego de ser detenidos y derivados a una dependencia policial, al día siguiente comparecieron ante la Justicia.



Ambos fueron condenados por un delito de hurto especialmente agravado. Hernán Vega deberá cumplir 24 meses de prisión, mientras que B.G.R.P. cumplirá 18 meses de régimen de libertad a prueba con obligaciones como prestar servicio comunitario y someterse a la vigilancia de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas Dinama.





Foto: Hernán Vega / Jefatura Policía

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