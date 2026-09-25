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cobre, cableado, robo de contenedores de UTE
Policiales y Judiciales
10:30

Un año y medio de prisión por robar cobre y cableado de contenedores de UTE

En ocasiones anteriores, había destrozado un equipo de aire acondicionado con el mismo objetivo de extraer cobre.

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Un hombre destrozó varios contadores de UTE ubicados sobre la calle Gutiérrez Ruíz, en el Centro de Maldonado, para llevarse del interior barras de cobre y cableado.

El hecho ocurrió en la madrugada del pasado miércoles 23 y el ladrón fue detenido por la Policía minutos después, gracias a que un vecino denunció al 911 el robo en proceso.

A pocas cuadras del lugar, agentes de URPM lo interceptaron y al ser inspeccionada la mochila que portaba, encontraron lo hurtado de los contadores por lo que fue trasladado a una dependencia policial.

Finalmente, este jueves 24, el hombre identificado como Diego Sebastián Pereyra Rodríguez - de 38 años y poseedor de antecedentes penales - fue condenado por un delito de hurto especialmente agravado, a la pena de 18 meses de prisión.
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