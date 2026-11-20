El hecho ocurrió pasada la medianoche del miércoles 18, cuando un efectivo policial que regresaba a su domicilio después de cumplir funciones en el Centro de Comando Unificado (CCU) observó a dos individuos que se encontraban hurtando cables del alumbrado público en la avenida General Líber Seregni.



Ante la situación, el funcionario dio aviso inmediato a los operadores del CCU, que dispusieron el envío de personal de la Unidad de Respuesta Policial Móvil de la Zona Operacional II (URPM II).



El policía logró detener a uno de los involucrados y mantenerlo bajo su custodia hasta la llegada de los efectivos de apoyo. El segundo hombre consiguió darse a la fuga.



El detenido fue identificado como Brian Gonzalo Rodríguez Píriz, de 26 años, poseedor de antecedentes penales, quien fue trasladado a dependencias de la Seccional Sexta.



PRESIÓN EFECTIVA PARA EL DELINCUENTE



Enterada de lo ocurrido, la Fiscalía dispuso la conducción del detenido a su sede para continuar con las actuaciones correspondientes.



Posteriormente, el hombre compareció ante el Juzgado Letrado de Maldonado de 4.º Turno, donde la Justicia dispuso su condena como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa.



Rodríguez Píriz deberá cumplir una pena de nueve meses de prisión efectiva, con descuento del tiempo que permaneció detenido y las obligaciones establecidas en los literales D y E del artículo 105 del Código Penal.



El procedimiento permitió frustrar el hurto de cables del alumbrado público gracias a la intervención de un funcionario policial que, pese a encontrarse fuera de servicio, actuó al advertir la maniobra delictiva.



El segundo involucrado logró escapar del lugar pero es buscado por los investigadores.

Firma editorial: Redacción FM GENTE