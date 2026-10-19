Ante la llegada de El Niño, el Sinae recomienda tener pronto un bolso de emergencia

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) comunicó días atrás la importancia de contar con un bolso de emergencia que permita disponer de elementos esenciales ante temporales, inundaciones o eventuales evacuaciones.



La recomendación se enmarca en las previsiones sobre el fenómeno de El Niño, que podría alcanzar una intensidad muy fuerte durante los últimos meses de 2026 y extenderse hasta 2027.



El Niño se produce por el calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial y puede generar alteraciones en las precipitaciones. En Uruguay suele estar asociado a períodos de lluvias superiores a lo habitual y un mayor riesgo de inundaciones.



Según las tendencias climáticas de Inumet, para el trimestre octubre, noviembre y diciembre existe una mayor probabilidad de precipitaciones por encima de los valores normales en distintas regiones del país.



¿Qué debe contener el bolso de emergencia?



El Sinae recomienda incluir un botiquín de primeros auxilios, documentos personales protegidos del agua y una lista de contactos de emergencia.



En zonas inundables también aconseja contar con linterna, radio a pilas, baterías de repuesto y agua potable. Ante una eventual evacuación, se deben agregar medicamentos habituales, ropa, artículos de higiene y elementos necesarios para niños y mascotas.



Mientras las autoridades coordinan medidas de prevención ante posibles inundaciones, el organismo recuerda la importancia de mantenerse informado por canales oficiales.









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