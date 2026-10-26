Trabajadores de las terminales temen perder sus empleos ante la llegada de una nueva concesionaria

El coordinador de ediles del Frente Amplio, Javier Ramírez, explicó a FM GENTE el viernes en un momento de la extraordinaria de la Junta, que los funcionarios manifestaron su preocupación porque, aparentemente, sus puestos de trabajo no estarían contemplados en la nueva adjudicación.



Ante esta situación, Ramírez anunció que durante la semana que comienza realizarán consultas al director de Movilidad de la Intendencia para conocer las condiciones de la transición y obtener información sobre el futuro laboral de los trabajadores.



El secretario general de la Intendencia de Maldonado, Álvaro Villegas, confirmó en FM GENTE que el proceso licitatorio se encuentra próximo a la firma del contrato con Ciemsa, empresa que tendrá a su cargo las terminales de Maldonado, Punta del Este, Piriápolis y San Carlos.



Villegas aseguró que el gobierno departamental pretende garantizar una transición ordenada y evitar perjuicios tanto para los usuarios como para los trabajadores.



"Aquí no se quiere perjudicar el derecho de trabajo de ninguna persona", expresó el jerarca, quien señaló que la nueva concesión apunta a modernizar la infraestructura y mejorar los servicios de las terminales.



Informó que la Intendencia levantó el efecto suspensivo del recurso administrativo presentado por una de las empresas (COT) que participaron en la licitación, al considerar urgente avanzar con las mejoras previstas.



En tanto, Ramírez indicó que la bancada frenteamplista todavía no recibió una comunicación oficial sobre la adjudicación y que buscará conocer las condiciones laborales previstas para los actuales funcionarios.



La nueva concesión no incluye las terminales de Aiguá y Pan de Azúcar, según precisó Villegas.



EL FA FORMULÓ PEDIDO DE INFORMES



Como lo informó días atrás FM GENTE, el edil departamental del Frente Amplio Juan Urdangaray presentó un pedido de informes a la Intendencia de Maldonado para conocer detalles de la reciente adjudicación de la explotación y mantenimiento de las terminales de Maldonado, San Carlos, Punta del Este y Piriápolis, así como los planes existentes para las de Pan de Azúcar y Aiguá.



El planteo surge luego de que, mediante la Resolución Nº 07469/2026, la Intendencia adjudicara a Construcciones e Instalaciones Electromecánicas S.A. (Ciemsa) la Licitación Abreviada Nº 1002/2026 para la utilización, explotación, puesta en valor y mantenimiento de las cuatro principales terminales del departamento.







(Foto: Intendencia Maldonado)

Firma editorial: Redacción FM GENTE