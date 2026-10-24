BROU abrió un llamado laboral con oportunidades para postulantes de Maldonado

El Banco República (BROU) lanzó una convocatoria para cubrir cargos administrativos en sus sucursales dirigido a personas mayores de 18 años que tengan bachillerato completo y cumplan con las condiciones de ciudadanía establecidas por la institución. Cada aspirante deberá seleccionar uno de los 19 departamentos para participar del proceso.



Los puestos corresponden al cargo de auxiliar de ingreso e incluyen tareas de atención al público, operaciones de caja y gestión de documentación. La jornada laboral será presencial, de lunes a viernes, entre las 12:50 y las 19:40 horas.



El proceso de selección comenzará con una preselección de hasta 4.000 postulantes, mediante sorteo y evaluación de escolaridad. Luego se realizarán pruebas de conocimientos e informática, entrevistas y evaluaciones psicolaborales.



Los aspirantes que superen las distintas etapas integrarán una lista de prelación válida por tres años. Su incorporación dependerá de las necesidades de personal del banco.



Las inscripciones se realizan exclusivamente a través del "portal de concursos del BROU" (https://servicios.brou.com.uy/concursos/).



Foto : EL Observador

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