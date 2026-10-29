Intendencia de Maldonado abrió llamado para cubrir 21 puestos de guardavidas durante la próxima temporada

La Intendencia de Maldonado abrió un llamado para incorporar 21 guardavidas que cumplirán funciones en playas y piscinas del departamento durante la temporada 2026-2027, comprendida entre el 1º de diciembre y el 31 de marzo.



Los interesados deberán inscribirse en la Unidad de Seguridad de Playas, ubicada en el edificio de la ex Udelar, frente al Frontón del Campus de Maldonado, de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 14:00 horas.



Entre los requisitos establecidos se encuentran ser mayor de 18 años, contar con título habilitante expedido por el Instituto Superior de Educación Física (ISEF) o la Universidad de la República y tener un máximo de 25 años cumplidos al 1º de diciembre de 2026.



En el caso de quienes hayan trabajado en otras brigadas departamentales del país, el límite de edad se extiende hasta los 35 años.



Los postulantes deberán presentar cédula de identidad, credencial cívica, carné de salud vigente, certificado de buena conducta, certificado médico de aptitud y constancia de capacitación en reanimación y uso de desfibrilador, entre otros documentos.



Una vez finalizado el período de inscripción, se realizarán pruebas físicas y técnicas en playas y piscinas a partir del 15 de noviembre, tanto para nuevos aspirantes como para quienes hayan trabajado en temporadas anteriores.



Para integrar el registro de aspirantes será necesario alcanzar al menos el 60 % del puntaje total establecido en la evaluación.



Un tribunal evaluador elaborará una lista de prelación según los resultados obtenidos, que determinará el orden de convocatoria de los postulantes.



Los seleccionados integrarán el Cuerpo de Guardavidas de la Intendencia de Maldonado y serán convocados de acuerdo con las necesidades del servicio.







Foto : Intendencia Maldonado

Firma editorial: Redacción FM GENTE