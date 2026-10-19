San Carlos avanza en la concreción de un nuevo liceo: firmaron comodato de tierras

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) y la Intendencia de Maldonado firmaron un acuerdo que permitirá contar con un predio de 2.800 metros para la construcción del liceo N 3 de San Carlos.



Se prevé que las obras de construcción comiencen en los próximos meses quedando finalizada a principios de 2028.



Este lunes, las instituciones involucradas firmaron oficialmente el comodato de la tierra. En setiembre de 2022, AFE cedió siete fracciones en comodato provisorio a la Intendencia de Maldonado. En el 2024, la comuna decidió deslindar de ese comodato a una de las fracciones – la número 3 –para la construcción del nuevo liceo.



“Un acto en conjunto que comprende a tres instituciones del Estado y que hoy se ve culminado de muy buena manera. Agradecerle tanto a la ANEP que siguiera insistiendo porque es necesario este liceo para San Carlos, como a las autoridades de AFE que hoy directamente acceden a firmar esto”, señaló el intendente Miguel Abella en su oratoria.



Por su parte, el presidente de AFE Ernesto Cesar, dijo en rueda de prensa que el acto representa “la satisfacción de poder estar colaborando con terrenos que son propiedad de AFE y que van a ser cedidos en comodato a los efectos de poder llevar adelante un proyecto que es bueno para la comunidad”.



“Este proyecto nació de la comunidad, nació de las autoridades departamentales y ahora le toca a la ANEP poder viabilizar el financiamiento y el procedimiento de ejecución”, añadió.



UNA INVERSIÓN DE 107 MILLONES DE PESOS



La construcción del nuevo liceo representa una inversión superior a los 107 millones de pesos. El proyecto contempla la construcción de un edificio con nueve aulas, además de laboratorios de informática y tecnología, biología y química, y física. También contará con una cancha polideportiva abierta, espacios comunes para los estudiantes, sala docente, sala de reuniones, áreas destinadas a las adscripciones y servicios higiénicos.



La infraestructura será diseñada bajo criterios de accesibilidad universal, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para el desplazamiento y la participación de todas las personas.





Fotos: Intendencia de Maldonado

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