ANEP adjudicó por 106 millones de pesos la construcción del nuevo liceo de San Carlos

El diputado por Maldonado del Frente Amplio, Joaquín Garlo, anunció que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) adjudicó a la empresa Impacto Construcciones S.A. las obras del nuevo liceo de San Carlos, que demandarán una inversión de 106 millones de pesos provenientes del presupuesto nacional.



Durante su participación en la Página Central de la Revista de FM GENTE, el diputado explicó que el centro educativo estará destinado a estudiantes de ciclo básico y se construirá en el predio de la antigua estación de AFE.



La firma del comodato se realizará el próximo lunes 19 de octubre, a las 15:30 horas, en el salón de actos del Liceo N.º 1 de San Carlos, con la participación de representantes de AFE, la Intendencia de Maldonado y ANEP.



En esa instancia, el presidente del organismo dará a conocer las características arquitectónicas del proyecto.



Garlo recordó que las gestiones comenzaron en 2017 y cuestionó que durante años no se concretara la cesión de los terrenos necesarios para avanzar con la infraestructura educativa.



Según sostuvo, en el último año y medio se lograron acuerdos que permitieron destrabar tanto el proyecto del Liceo N.º 3 de San Carlos como el del Liceo N.º 2 de Piriápolis.



En relación con este último, señaló que el terreno pertenece a la Intendencia de Maldonado y afirmó que anteriormente se había negado su disponibilidad para la construcción del centro educativo durante varios años.



El diputado también mencionó el proyecto del Liceo N.º 7 de Maldonado, previsto para el barrio Cerro Pelado, aunque aclaró que todavía no se conocen los plazos de ejecución.



Asimismo, indicó que ANEP se encargará de proporcionar el equipamiento didáctico necesario para los nuevos establecimientos y destacó el trabajo de los concejales de San Carlos y los ediles de Piriápolis en las gestiones realizadas.





Por otra parte, el lunes 19 de octubre a las 14:00 horas se oficializará la denominación del Liceo N.º 5 de Maldonado, que llevará el nombre de la profesora María Díaz de Guerra.



Durante la entrevista, el diputado también fue consultado sobre los indicadores de pobreza en Uruguay y sostuvo que su reducción responde a datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística (INE).



Según explicó, la mejora está vinculada al incremento de los ingresos laborales en los hogares de menores recursos, la recuperación salarial, una mayor formalización del empleo y el descenso de la inflación.



Garlo afirmó que los salarios registraron durante el último año un aumento equivalente al acumulado de los cinco años anteriores, con especial incidencia en los trabajadores de menores ingresos.



Sin embargo, advirtió que estos resultados no deben generar autocomplacencia, debido a que la pobreza continúa afectando a numerosos hogares uruguayos

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