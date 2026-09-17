Avanza la construcción del Liceo N° 3 de San Carlos: AFE cedió un terreno a ANEP

El diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo confirmó que AFE autorizó a ANEP a utilizar parte del predio de la Estación de San Carlos para la construcción del Liceo N° 3 de esa ciudad.



El terreno tiene una superficie de 2.800 metros cuadrados y está ubicado sobre calle Andalucía.



Garlo explicó que esto permite avanzar con el proyecto para construir el nuevo centro educativo, una obra esperada por la comunidad de San Carlos.



El diputado señaló que durante el año pasado se incluyeron en el Presupuesto Nacional los recursos necesarios para llevar adelante la obra.



A partir de eso, se realizaron gestiones con autoridades de ANEP, AFE y la Intendencia de Maldonado para conseguir el terreno donde se instalará el liceo.



Con la autorización de AFE, ANEP podrá avanzar con las condiciones necesarias para continuar con el proyecto.

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