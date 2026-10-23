San Carlos: robaron en una vivienda donde había una mujer de 78 años que no podía movilizarse

La investigación del Área de Investigaciones de Zona Operacional III permitió identificar a Franco David Rodríguez Cal, de 33 años, quien también fue vinculado a otro hurto ocurrido el 19 de octubre en una vivienda de la ciudad.
El 21 de octubre fue detenido por efectivos policiales luego de intentar darse a la fuga durante un operativo de prevención.
Finalmente, el Juzgado Letrado de 11.º Turno lo condenó como autor penalmente responsable de dos delitos de hurto agravados, en régimen de reiteración real, a 14 meses de prisión.
Foto: GUB.UY