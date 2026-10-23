GENTE O NLINE
AIRE
hurto,anciana,san carlos
Policiales y Judiciales
10:30

San Carlos: robaron en una vivienda donde había una mujer de 78 años que no podía movilizarse

Un hombre fue condenado a 14 meses de prisión por dos hurtos agravados en viviendas de San Carlos. Uno de los hechos ocurrió el 15 de octubre, cuando dos hombres ingresaron a una casa de continuación Sarandí, donde se encontraba una mujer de 78 años acostada en su dormitorio, sin posibilidad de movilizarse.

Compartir:
Del lugar se llevaron un televisor de 42 pulgadas y una billetera con dinero en efectivo, tarjetas bancarias y otros efectos. El perjuicio fue avaluado en $ 15.700.

La investigación del Área de Investigaciones de Zona Operacional III permitió identificar a Franco David Rodríguez Cal, de 33 años, quien también fue vinculado a otro hurto ocurrido el 19 de octubre en una vivienda de la ciudad.

El 21 de octubre fue detenido por efectivos policiales luego de intentar darse a la fuga durante un operativo de prevención.

Finalmente, el Juzgado Letrado de 11.º Turno lo condenó como autor penalmente responsable de dos delitos de hurto agravados, en régimen de reiteración real, a 14 meses de prisión.


Foto: GUB.UY
Compartir:
¿Querés estar informado las 24h? Suscribite gratis a YouTube
CODESA
Lo Último
Lo más visto
Más noticias
Multimedia