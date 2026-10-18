Mujer de 26 años fue condenada a dos años de prisión tras incautación de 95 envoltorios de droga en San Carlos

El operativo tuvo lugar en la madrugada de este sábado 17 de octubre, en la intersección de las calles Carlos Lavagna y 25 de Agosto, en San Carlos, donde personal del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) de Zona Operacional III intervino a dos personas que circulaban en una motocicleta.



Durante la actuación, los efectivos identificaron a la mujer, de iniciales B.J.P.M. y poseedora de antecedentes penales.



Entre sus pertenencias encontraron 93 envoltorios de papel y dos de nylon que contenían una sustancia blanca.



El conductor del vehículo, un hombre de 30 años que también contaba con antecedentes penales, fue intervenido junto a su acompañante.



Ambos fueron trasladados a dependencias policiales para continuar con las actuaciones correspondientes el hombre posteriormente fue liberado.



Tras las instancias de rigor, la mujer, de 26 años, fue condenada a dos años de penitenciaría por un delito de suministro de sustancias estupefacientes a título oneroso.



La investigación quedó a cargo de la Brigada Departamental Antidrogas, con intervención de la Justicia.











Foto : Ministerio del Interior

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