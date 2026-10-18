Mujer de 26 años fue condenada a dos años de prisión tras incautación de 95 envoltorios de droga en San Carlos

Durante la actuación, los efectivos identificaron a la mujer, de iniciales B.J.P.M. y poseedora de antecedentes penales.
Entre sus pertenencias encontraron 93 envoltorios de papel y dos de nylon que contenían una sustancia blanca.
El conductor del vehículo, un hombre de 30 años que también contaba con antecedentes penales, fue intervenido junto a su acompañante.
Ambos fueron trasladados a dependencias policiales para continuar con las actuaciones correspondientes el hombre posteriormente fue liberado.
Tras las instancias de rigor, la mujer, de 26 años, fue condenada a dos años de penitenciaría por un delito de suministro de sustancias estupefacientes a título oneroso.
La investigación quedó a cargo de la Brigada Departamental Antidrogas, con intervención de la Justicia.
Foto : Ministerio del Interior