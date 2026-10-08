Autores de violenta rapiña a un hombre en la calle fueron condenados a cinco años de prisión

Aunque el peatón logró escapar en primera instancia, los delincuentes lo persiguieron y volvieron a interceptarlo a las pocas cuadras. Allí le propinaron un golpe de puño y le sustrajeron sus pertenencias personales y $ 4.900.
La víctima denunció el hecho inmediatamente, aportando las características físicas de los sujetos, y policías de URPM de Zona Operacional II los identificó a los pocos minutos en calle Salamanca, del barrio Cerro Pelado.
Los hombres, identificados como Lucas Isaac Blanco Pereyra, de 24 años, y Nicolás Machado Zipitria, de 36 años, viajaban en la moto con la que habían perpetrado la rapiña - denunciada por hurto - y llevaban consigo tarjetas bancarias de la víctima.
Tras su detención, fueron condenados en el Juzgado Letrado de 4.º Turno, este jueves 7, por un delito de rapiña especialmente agravada a cinco años y cuatro meses de penitenciaría.