Autores de violenta rapiña a un hombre en la calle fueron condenados a cinco años de prisión

El hecho ocurrió la madrugada del pasado martes 6 de octubre en la intersección de la avenida Joaquín de Viana y José Pedro Varela. Según informó la Jefatura de Policía, la víctima fue abordada por dos individuos que se desplazaban en una moto. Mediante amenazas, los delincuentes le exigieron la entrega de dinero.



Aunque el peatón logró escapar en primera instancia, los delincuentes lo persiguieron y volvieron a interceptarlo a las pocas cuadras. Allí le propinaron un golpe de puño y le sustrajeron sus pertenencias personales y $ 4.900.



La víctima denunció el hecho inmediatamente, aportando las características físicas de los sujetos, y policías de URPM de Zona Operacional II los identificó a los pocos minutos en calle Salamanca, del barrio Cerro Pelado.



Los hombres, identificados como Lucas Isaac Blanco Pereyra, de 24 años, y Nicolás Machado Zipitria, de 36 años, viajaban en la moto con la que habían perpetrado la rapiña - denunciada por hurto - y llevaban consigo tarjetas bancarias de la víctima.



Tras su detención, fueron condenados en el Juzgado Letrado de 4.º Turno, este jueves 7, por un delito de rapiña especialmente agravada a cinco años y cuatro meses de penitenciaría.

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