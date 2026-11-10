Gregorio Aznárez: imputaron a una mujer de 60 años por robar en el comercio donde trabajaba

Una mujer de 60 años, sin antecedentes penales, fue imputada por la presunta comisión de un delito continuado de hurto tras ser denunciada por robar dinero de la caja registradora del comercio donde trabajaba.



Como medida cautelar mientras avanza la investigación, tiene prohibido salir del país por el plazo de 120 días.



La denuncia fue radicada el pasado 20 de julio por su exempleadora, propietaria de un local comercial ubicado en la calle Ricardo Baroni, en la localidad de Gregorio Aznárez.



Según la denunciante, la mujer sustrajo dinero en reiteradas ocasiones por un monto total aproximado de $ 76.000.



El personal de la Seccional 5ta de Balneario Solís llevó a cabo diversas actuaciones que permitieron reunir los elementos de prueba necesarios para esclarecer el hecho y avanzar hasta esta instancia de la investigación.





Foto: Seccional 5ta de Balneario Solís

Firma editorial: Redacción FM GENTE