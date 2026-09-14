CIPEM inicia campaña para evitar las estafas con negocios inmobiliarios

El presidente de la organización, Javier Sena, se refirió a esta problemática en diálogo con la Página Central de la Revista de FM GENTE. “Desde ya estamos recibiendo mensajes de clientes que quieren alquilar y la gente que se dedica a estafar está operando desde ahora también”, advirtió.



Sena insistió en que estas maniobras ilícitas perjudican tanto a los clientes como a la imagen de Punta del Este, por lo que exhortó a la población a verificar el registro de la inmobiliaria en el Ministerio de Turismo antes de enviar dinero. También aconsejó llamar directamente a la inmobiliaria y verificar todos los datos con la persona que está realizando la operación.



Sena señaló que la cámara recibe “constantemente casos de socios que se ven perjudicados. Es grave el tema.

“Inclusive toman los perfiles de las inmobiliarias, perfiles de empleados de las inmobiliarias, se hacen pasar por ellos con los clientes, se hacen girar dinero de las señas”, enumeró.



“Acá está en juego el destino que es Punta del Este porque si se generan estos tipos de hechos puede perjudicar a toda la gente que vivimos del turismo”, consideró.



“Nosotros vamos a seguir haciendo campañas con autoridades, con gente que está en el tema, para poder difundir toda esta problemática y que del otro lado la gente entienda que debe hacer las cosas conforme a las reglas para no ser estafada, porque la mayoría de las estafas estas no son declaradas, no van a la policía a denunciarlas”.

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