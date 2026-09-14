La insólita situación que derivó en que fundación de EE. UU entregue reconocimiento a un medio de Piriápolis por homenaje del 11S

La organización Gear Up Gear Up Foundation realizó un homenaje a las víctimas latinoamericanas del atentado a las Torres Gemelas, ocurrido el 11 de setiembre de 2001. El homenaje se llevó a cabo en Zona Cero - lugar donde se encontraban las torres - cuando se cumplieron los 25 años del trágico suceso.



El homenaje incluía la entrega de diplomas y uno de ellos estaba destinado al único uruguayo que murió en los atentados: “Con profundo respeto, honramos la vida de un ciudadano uruguayo que pereció en los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Mientras no los olvidemos, ellos vivirán en nuestros corazones. Alberto Domínguez. Presentado con respeto al Consulado de Uruguay en el marco de la conmemoración del XXV Aniversario del 11 de septiembre”.



Como señala el último párrafo del diploma, la fundación preveía entregárselo al Consulado de Uruguay en Nueva York. Sin embargo, la Gear Up Foundation nunca obtuvo una respuesta del organismo.



Gerardo Debali, director de Semanario La Prensa de Piriápolis, contó a FM GENTE que, ante la falta de respuesta diplomática, la fundación le hizo entrega del reconocimiento “como representante de los medios de prensa de Uruguay, para que se lo haga llegar a la familia o al consulado”.



Debali señaló, en una entrevista con el programa La Previa de FM GENTE, que el fundador de Gear Up Foundation Vincent Forras, al igual que la cofundadora Mónica Carrera, “están bastante molestos con Uruguay porque ellos entienden que los correos llegaron bien, que se hicieron bien las comunicaciones, y nunca tuvieron respuesta, Uruguay no mostró interés en ese recibimiento”.



Debali recordó que Alberto Domínguez era “un compatriota uruguayo que vivía en Australia y había viajado a Nueva York porque su cuñada había sido sometida a una cirugía y ellos la habían acompañando. Inicialmente viajaría el 10 de setiembre, pero lo postergó para el día después, y tuvo el trágico final que todos conocemos”. Domínguez tenía 67 años, había sido un destacado ciclista y viajaba en el primer avión a American Airlines que fue secuestrado y que impactó contra la Torre Norte del World Trade Center.



Desde Semanario La Prensa escribieron en su portal web que asumirán el compromiso “cívico y humano” y tratarán de localizar a los familiares de Alberto Domínguez “para hacerles llegar este reconocimiento a su memoria”.











Foto: Semanario La Prensa

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