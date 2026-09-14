Profesora Marcia Collazo cuestionó las políticas de Estado de Uruguay y su vínculo con los intereses internacionales

Durante la actividad, Collazo analizó los factores que inciden en la construcción de una política internacional de largo plazo y planteó que en América Latina todavía existe una dependencia económica que condiciona las decisiones de los países.
“Una cosa es la independencia política que logramos, hacia 1824, y otra cosa es la independencia económica”, sostuvo. Para Collazo, esta última resulta determinante para que un país pueda definir sus propios proyectos y tomar decisiones con mayor autonomía.
Al referirse a Uruguay, afirmó que existen políticas de Estado que se mantienen más allá de los cambios de gobierno. “Yo veo que tiene políticas de Estado el Uruguay”, señaló, y mencionó entre ellas aspectos vinculados con la actividad portuaria y el desarrollo agrícola y ganadero.
En ese sentido, cuestionó que algunas de esas políticas estén vinculadas con grandes intereses económicos internacionales.
“Tenemos las políticas de Estado que les conviene a los grandes intereses internacionales y las que nos dejan tener”, expresó.
También señaló que estas situaciones no dependen exclusivamente de que un gobierno sea de izquierda o de derecha, sino que responden a procesos económicos y políticos que se mantienen durante distintos períodos.