Profesora Marcia Collazo cuestionó las políticas de Estado de Uruguay y su vínculo con los intereses internacionales

La abogada, profesora y escritora Marcia Collazo brindó una conferencia titulada “La política internacional como política de Estado” en el marco del ciclo de charlas organizado por el Instituto Carlos Vitale de Maldonado.



Durante la actividad, Collazo analizó los factores que inciden en la construcción de una política internacional de largo plazo y planteó que en América Latina todavía existe una dependencia económica que condiciona las decisiones de los países.



“Una cosa es la independencia política que logramos, hacia 1824, y otra cosa es la independencia económica”, sostuvo. Para Collazo, esta última resulta determinante para que un país pueda definir sus propios proyectos y tomar decisiones con mayor autonomía.



Al referirse a Uruguay, afirmó que existen políticas de Estado que se mantienen más allá de los cambios de gobierno. “Yo veo que tiene políticas de Estado el Uruguay”, señaló, y mencionó entre ellas aspectos vinculados con la actividad portuaria y el desarrollo agrícola y ganadero.



En ese sentido, cuestionó que algunas de esas políticas estén vinculadas con grandes intereses económicos internacionales.



“Tenemos las políticas de Estado que les conviene a los grandes intereses internacionales y las que nos dejan tener”, expresó.



También señaló que estas situaciones no dependen exclusivamente de que un gobierno sea de izquierda o de derecha, sino que responden a procesos económicos y políticos que se mantienen durante distintos períodos.

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