Polémica por jugadoras transgénero en Copa del Interior de Clubes Femenina

En Uruguay, ni la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ni la Organización del Fútbol del Interior (OFI) cuentan con un reglamento específico sobre la identidad de género y la inclusión de futbolistas transgénero en sus ligas femeninas.



Debido a que el sistema de registro de futbolistas utilizado por la AUF y la OFI valida las inscripciones a través del documento de identidad, cuando una persona trans realiza su cambio de sexo y nombre registral ante el Estado, las organizaciones deportivas se encuentran ante la obligación legal de respetar su identidad basándose en su documentación. Esto permitió el fichaje de jugadoras trans en clubes de fútbol femeninos del interior.



Tiempo atrás, el club Ituzaingó de Punta del Este elevó oficialmente un reclamo ante la AUF y la OFI por jugadoras trans fichadas en clubes que competían contra ellos, pero hasta el momento no han tenido una respuesta formal.



Quienes se oponen a la medida fundamentan su postura en dos aspectos principales: la posible ventaja competitiva de las atletas transgénero y el riesgo de lesiones para el resto de las jugadoras.



El debate está instalado alrededor del mundo desde hace varios años. En España, por ejemplo, fue Alba Palacios la primera jugadora transgénero en ser aceptada en la liga femenina. Palacios hizo historia en el país europeo, pero su experiencia no estuvo exenta de polémicas. Situación similar ocurrió con Mara Gómez, la primera futbolista transgénero en jugar en la máxima categoría del fútbol profesional femenino de Argentina.

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