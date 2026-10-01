Punta del Este se prepara para una gran transformación: Fasano invierte US$130 millones en su primera etapa

La transformación del complejo Enjoy Punta del Este hacia Fasano Península ya está en marcha y avanza por etapas. El proyecto contempla cambios edilicios y también una nueva propuesta de negocios, con hotel, shopping, casino, gastronomía y espacios de entretenimiento.



Durante una recorrida con la prensa local realizada este jueves, participaron Javier Azcurra, director de Relaciones Institucionales y Ventas de Enjoy Punta del Este; Diego Berná, gerente general de la propiedad; Rodrigo Galvão, director ejecutivo de Fasano Península; y Gustavo Barcha, director de Casino de JHSF. También estuvieron presentes el intendente Miguel Abella y el ministro de Turismo, Pablo Menoni.



Azcurra definió el proceso como un nuevo punto de inflexión para la península. “Va a ser un nuevo punto de inflexión 30 años después de lo que fue el primer punto de inflexión, Conrad, y ese desembarco, ese cambio tan relevante para nuestro destino, para la península”, afirmó.



Explicó que la transformación no se limita a la infraestructura. “Transformación no solamente desde lo edilicio, sino también modelo de negocios que incorpora nuevas propuestas, que incorpora un mall, un shopping, incorpora un nuevo casino, hotel y gastronomía, sala de espectáculos”, señaló.



La primera etapa de la intervención representa una inversión de aproximadamente US$130 millones. La proyección global del desarrollo es mayor e incluye futuras etapas, entre ellas las residencias.



La obra continuará mientras el complejo mantiene parte de su funcionamiento. Según explicaron durante la recorrida, la primera etapa está prevista para finalizar hacia fin de año, mientras que la segunda se extenderá hasta el segundo semestre de 2027.



Uno de los principales cambios será la incorporación de un shopping, que funcionará de manera independiente al hotel y al casino.



“Cidade Jardim, el shopping que el Grupo JHSF tiene en San Pablo, icónico y sumamente reconocido a nivel internacional, desembarca con una propuesta acá en la península”, destacó.



El proyecto tendrá accesos diferenciados para cada una de las propuestas.



“Vamos a tener una entrada independiente para el hotel, que va a funcionar como un negocio independiente, el mall, que va a tener su propia entrada y también va a funcionar de forma independiente, y el casino, que va a tener su propia entrada también de forma independiente”, explicó.



“Por supuesto que sinergizarán las tres propuestas, pero son tres propuestas independientes”, indicó.



El nuevo modelo también apunta a generar puestos de trabajo. Azcurra destacó que los aproximadamente 1.000 trabajadores actuales continúan vinculados al establecimiento durante la reforma y señaló que el nuevo shopping generará nuevas oportunidades laborales.



“Más allá del compromiso que ya hay, de hecho, de mantener los puestos, los mil colaboradores siguen trabajando”, afirmó.



Y agregó: “Con un mall que se va a estar incorporando, va a ser nuevas oportunidades también de trabajo, de empleo, de desarrollo para los residentes”.



El casino también será remodelado y continuará funcionando durante el proceso de transformación. “Proceso de reforma de remodelación para el año próximo, fundamentalmente, por etapas y por partes, para poder sostener, seguir con la operación”, explicó.



La transformación también busca atraer nuevos públicos durante todo el año, con especial atención al turismo internacional. “Nos va a permitir también a lo largo del año que el turista brasilero, el turista de alto poder adquisitivo, también tenga una posibilidad y una propuesta para disfrutar acá en Punta del Este”, sostuvo.



Sobre la próxima temporada de verano, todavía no existe un cronograma definitivo para todas las nuevas propuestas. “Estamos trabajando. Imagínense que en el medio de esto todavía nos falta trabajar en los contenidos, las actividades y demás”, explicó.



La transformación de Fasano Península continuará durante 2027 y posteriormente quedará por delante la etapa vinculada a las residencias.

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