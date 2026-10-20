“La AUF debería ser lapidaria”: Andrés Rapetti denunció botellazos en partido entre Deportivo Maldonado y Nacional

El director de Cultura de la Intendencia de Maldonado, Andrés Rapetti, denunció a través de sus redes sociales un hecho de violencia ocurrido en el partido entre Nacional y Deportivo Maldonado este lunes por la 11ª fecha del Torneo Clausura.



Rapetti publicó en su Instagram que “en la tribuna del Depor un padre con su hijo de 10 años al lado recibió un botellazo en la cara”.



“¿Hasta cuándo los clubes tranquilos y de familia deberemos aguantar esto?”, reclamó.



“La AUF debería ser lapidaria con la sanción a Nacional. Son una vergüenza”, añadió el director, junto a la imagen de la camiseta ensangrentada del hincha herido.



Según pudo saber FM GENTE, el hombre debió ser intervenido en un centro de salud de Montevideo - donde recibió puntos de sutura - debido a que el partido se disputó en la capital del país.

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