Partido entre Deportivo Maldonado y Nacional provocará desvíos en varias líneas de ómnibus

La Intendencia de Maldonado informó que este lunes 9 de noviembre, a partir de las 16:00 horas, se modificarán los recorridos de varias líneas de transporte colectivo debido a la zona de exclusión que se establecerá en las inmediaciones del Campus de Maldonado, por el partido entre Deportivo Maldonado y Nacional por la Copa AUF.



Las líneas 1, 6, 7, 14, 15, 17, 20, 24, 52, L48, L49 y L50, con destino a Punta del Este, circularán por Rincón, Treinta y Tres y 18 de Julio, para posteriormente retomar sus recorridos habituales.



Por su parte, la línea 12, en dirección a Punta del Este, utilizará las calles 3 de Febrero, 19 de Abril, Treinta y Tres y 18 de Julio.



Los servicios 16 y 55, hacia Balneario Buenos Aires, realizarán desvíos por Rincón, Treinta y Tres, 18 de Julio, Cecilia Burgueño, Acuña de Figueroa, Roosevelt, José Méndez, Martiniano Chiossi, Democracia y 3 de Febrero.



En dirección a Maldonado, la línea 12 circulará por Dodera, Arturo Santana, Las Flores, 3 de Febrero y Yerbal. Mientras tanto, la línea 16 utilizará 3 de Febrero, 19 de Abril, Treinta y Tres, 18 de Julio, Cecilia Burgueño, Acuña de Figueroa y Roosevelt.



Las modificaciones también alcanzarán a los servicios interdepartamentales de COT, con destino a Rocha, y Tureste, hacia Treinta y Tres, que circularán por Roosevelt, José Méndez, Martiniano Chiossi y Democracia.



En los recorridos de regreso, estas unidades utilizarán Cachimba del Rey, Simón Bolívar, Córdoba, Martiniano Chiossi y Roosevelt.

La Intendencia indicó que los desvíos responden al operativo de tránsito previsto en las inmediaciones del Estadio Domingo Burgueño Miguel.



Foto: Intendencia Maldonado

Firma editorial: Redacción FM GENTE