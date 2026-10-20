Denuncia por presunto acoso en la obra The Colette en Manantiales: trabajadores se declararon en asamblea permanente mientras la empresa investiga

Según la información enviada, la trabajadora presentó una denuncia por situaciones de presunto acoso reiterado y aseguró contar con elementos probatorios, entre ellos grabaciones de audio y video que, según su versión, respaldarían los hechos denunciados.



La situación generó preocupación entre los trabajadores, quienes resolvieron adoptar medidas mientras esperan una respuesta de la empresa.



Desde las 7 de la mañana de este martes se encuentra en la obra Micheal Pistone del Sunca, quien interviene en el conflicto y mantiene contacto con los involucrados, informaron obreros desde el lugar en la mañana de hoy a FM GENTE.



Por su parte, la empresa informó que dispone de un protocolo interno que establece un plazo de diez días para investigar este tipo de denuncias y adoptar una resolución.



Sin embargo, ante la gravedad de los hechos denunciados y el plazo anunciado por la empresa, los obreros decidieron permanecer en asamblea permanente.



La trabajadora denunciante se encuentra actualmente con licencia médica, mientras se aguardan los resultados de las actuaciones internas.



El conflicto permanece abierto y los trabajadores esperan que la empresa adopte medidas una vez concluida la investigación, en un caso que vuelve a poner sobre la mesa la importancia de los mecanismos de prevención y actuación frente a denuncias de acoso en el ámbito laboral.













(Foto de The Colette como forma ilustrativa)

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