Giuseppe Cipriani a través de su empresa fue la única oferente en la licitación del Parador Manantiales y ofrece una inversión de 3 millones de dólares

La apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 1004/2026 para la concesión del Parador Manantiales se realizó en la mañana de este martes en la Dirección de Adquisiciones del Edificio Comunal de Maldonado, en el mismo acto en que se procesaron las ofertas del Parador Playa Brava. A diferencia de aquella licitación, donde se presentaron cuatro empresas, el Parador Manantiales recibió una única oferta, presentada por la empresa Fosara Sociedad Anónima, vinculada al empresario italiano Giuseppe Cipriani.



La propuesta de Fosara SA es de notable envergadura económica. La empresa ofreció un canon anual de 2.200.000 pesos uruguayos, una inversión en obras de 18.600.000 pesos y un monto adicional destinado a mantenimiento e inversiones ambientales de 8.000.000 de pesos. Proyectada sobre el horizonte de diez años que abarca la concesión, la inversión total aproximada comprometida por Cipriani alcanza los 3.156.688 dólares, una cifra que refleja una apuesta de largo aliento.



UNA CONCESIÓN DE LARGO PLAZO



A diferencia de la licitación del Parador Playa Brava, cuya concesión es por cinco años renovables por otros cinco, la concesión de este parador fue licitada por un período de diez años a partir de la firma del contrato, según lo establecido en la Resolución 8781/2025 y con la anuencia de la Resolución 302/2025 de la Junta Departamental de Maldonado. Este horizonte más extenso explica en parte la mayor envergadura de la inversión comprometida y el perfil del oferente que se presentó.



LAS EXIGENCIAS DEL PLIEGO



El pliego de condiciones establece estándares de calidad exigentes para el futuro concesionario. Deberá brindar servicios gastronómicos e higiénicos de excelencia, con baños, duchas y lavapies gratuitos para el público desde las 9 horas hasta la caída del sol todos los días del año. Tendrá uso exclusivo del área del parador y un radio de 75 metros desde su eje central, con posibilidad de instalar hasta dos quioscos de playa de no más de 3 por 3 metros.



Entre las obras mínimas exigidas se destacan la construcción de bajadas de madera accesibles para personas con discapacidad y usuarios con coches de bebé, el acondicionamiento integral de los baños exteriores integrándolos funcional y estéticamente al parador, y la presentación de planos conforme a obra de todas las construcciones. El concesionario también deberá presentar un plan de recuperación y fijación de dunas en el entorno del parador.



Las obras deberán completarse en un 80% durante el primer año de concesión y el 20% restante en el segundo, bajo pena de multas del 1% del canon por cada día de incumplimiento. Al finalizar los diez años, todas las obras e inversiones quedarán en beneficio de la Intendencia sin derecho a indemnización alguna.



EVALUACIÓN Y PRÓXIMOS PASOS



La Comisión Asesora de Adjudicaciones analizará la propuesta de Fosara SA sobre un máximo de 145 puntos distribuidos en tres factores: precio —hasta 40 puntos, divididos entre canon y monto de obras—, propuesta del servicio —hasta 70 puntos, que incluyen innovación tecnológica, sustentabilidad ambiental, oferta gastronómica y accesibilidad— y antecedentes en el rubro gastronómico —hasta 35 puntos.



El hecho de que se haya presentado un único oferente no garantiza automáticamente la adjudicación: la Intendencia se reserva expresamente el derecho de rechazar la propuesta si la considera manifiestamente inconveniente, en cuyo caso podría declarar desierto el llamado y convocar un nuevo proceso licitatorio. Sin embargo, la solidez económica de la propuesta de Fosara SA y el perfil del empresario que la respalda configuran un escenario favorable para que la adjudicación se concrete.















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