“Está aumentando la trata en varones con fines de explotación laboral”: se construye el tercer plan nacional de combate a la trata de personas

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) elabora el tercer “Plan nacional de prevención y combate a la trata y explotación de personas” y Maldonado fue sede de una de las instancias regionales previstas para su elaboración.



En estas instancias de consulta territorial se busca incorporar las realidades, experiencias y propuestas de los distintos territorios del país, atendiendo a las particularidades que la trata y explotación de personas pueden presentar según las condiciones sociales, económicas, productivas y geográficas de cada territorio.



La directora de Inmujeres, Mónica Xavier, señaló a FM GENTE que el delito de trata y explotación de personas “muta” muy rápidamente. “Hoy tenemos estos delitos mediados por tecnologías, con lo cual es todavía más disruptivo los cambios que se dan. Por eso es muy importante madurar posiciones y consensos”, consideró. “La violencia por ser virtual no deja de doler y hacer un daño terrible. Y, además, tiene una amplísima difusión”, añadió.



NUEVAS MODALIDADES DE TRATA



En declaraciones a FM GENTE, la directora de Inmujeres señaló que la trata y explotación de personas continúa afectando principalmente a mujeres, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual, tanto en Uruguay como a nivel global. Asimismo, afirmó que “está aumentando la trata en varones con fines de explotación laboral”.



“El país también está teniendo estos casos que suponen números importantes de personas cuando se descubre una red de esa naturaleza. Hay que incorporar (al plan) las nuevas modalidades de trata que están sucediendo en el mundo”, sostuvo.



La jerarca también se refirió a la trata con fines de explotación reproductiva y con la finalidad de que cometan un delito. En este último caso, “se captan mujeres para explotación sexual con la finalidad de que luego se las involucren en el tráfico de la droga”, puntualizó Xavier.



En el otro caso mencionado, mujeres son captadas en un país, trasladadas a otro para embarazarse, destinando finalmente a los niños a un tercer país. Si bien la gestación subrogada solía asociarse a zonas específicas del mundo, hoy se extiende a nuevas regiones y Latinoamérica no es la excepción, sostuvo la jerarca.



“La trata capta, la trata cobra y la trata traslada, y en la ruta del dinero hay cosas claves como para dar con los responsables. Ir desde las víctimas siempre nos va a dar el último en la cadena y necesitamos es empezar por el otro lado. Entonces este año hemos tenido importantes discusiones con el sistema financiero justamente porque resultan ser aliados claves en el combate a este delito y en la prevención de este delito”, afirmó.



“Hay mucho por hacer. Vamos teniendo avances, pero hay que apurar el paso porque estos delitos son muy poderosos”, concluyó.



La instancia desarrollada en Maldonado incluyó a toda la región este, también a los departamentos de Rocha, Treinta y Tres y Lavalleja. “Tenemos cuatro departamentos con características específicas. El tema del turismo, de la frontera en Rocha, hacen perfiles específicos donde la implementación de los criterios generales debe tener esa mirada que no es la de otra zona donde no hay frontera, donde el turismo no es la actividad central. Entonces, esas particularidades para nosotros son muy importantes porque logramos armar un plan con pies en la realidad”, manifestó Xavier.





Foto: imagen ilustrativa / UNAM

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