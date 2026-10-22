Familia denuncia falta de asistencia médica y presunto maltrato a una persona privada de libertad

Cintia, hermana del hombre, dijo a FM GENTE que padece asma crónica y que desde el lunes solicitaba asistencia médica sin recibir, según su versión, la atención que necesitaba.



La mujer afirmó que, cuando pedía ayuda, era golpeado y retirado de su celda por la fuerza. Según relató, el sábado su estado se agravó y habría sido arrastrado desde el sector donde se encuentra recluido hasta un punto próximo a la salida. Cuando ya presentaba graves dificultades para respirar, fue trasladado al hospital.



Cintia aseguró que cuenta con pruebas que respaldan sus dichos y reclamó que se investigue lo ocurrido y se determinen las responsabilidades correspondientes.



“Estar preso no significa perder los derechos humanos”, expresó. Además, pidió que se garantice la atención médica y el trato digno de todas las personas privadas de libertad.





Antecedentes judiciales



La persona cuenta con varios antecedentes judiciales, entre ellos uno vinculado al robo en el Chalet Blue, residencia de la familia de los expresidentes Luis Alberto Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou, en La Barra. Su antecedente más reciente data de agosto de 2026, cuando fue condenado como autor penalmente responsable de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes y recibió una pena de 2 años de penitenciaría.

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