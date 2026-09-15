“Negro de mierda, psiquiátrico, quédate quieto ahí”: paciente denuncia maltrato de parte de enfermero de ASSE

“Me bajé en Punta del Este y me tomé otro bus para el hospital de Maldonado. Ingresé por autoeliminación, me quise quitar la vida”, contó a FM GENTE.
Jonathan manifestó haber permanecido durante siete días en la sala de emergencias del hospital local, durmiendo en un sillón debido a la falta de camas disponibles, tras haber sido evaluado por un psiquiatra y derivado a internación.
Mientras estuvo internado ocurrió un episodio que el paciente calificó como discriminatorio y abusivo por encontrarse en una situación de vulnerabilidad: “Fui a pedir comida, yo tenía plata pero cuando estás por salud mental no podés salir. Cuando dije que tenía hambre y que quería comprarme algo para comer, la nurse no me dejó salir. Hablé con el enfermero y me dice `negro de mierda, psiquiátrico de mierda, quédate quieto ahí, que ya ahora vamos a hablar contigo”.
Tras sufrir la agresión, Jonathan discutió con el enfermero que se desempeña en el turno nocturno, y luego se retiró del hospital. Hasta ese momento no había recibido terapia por su intento de suicidio”, dijo a esta emisora.
Posteriormente, Jonathan presentó una denuncia penal contra el enfermero. “Estoy esperando que me llamen de la Seccional Primera, el comisario me aseguró que me citarían”.
Fotos: FM GENTE