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Jonathan Herrera, salud mental, intento de suicidio, denuncia, hospital de maldonado
Policiales y Judiciales
15:37

“Negro de mierda, psiquiátrico, quédate quieto ahí”: paciente denuncia maltrato de parte de enfermero de ASSE

Un hombre de 35 años con un problema de salud mental solicitó asistencia en el Hospital de Maldonado y terminó denunciando a personal de la salud.

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Jonathan Herrera, oriundo de Salinas (Canelones), lleva nueve meses atravesando una crisis de salud mental. Como todos los años, viajaba en un ómnibus hacia Punta del Este para comenzar a trabajar en el balneario cuando comenzó a sentirse mal.

“Me bajé en Punta del Este y me tomé otro bus para el hospital de Maldonado. Ingresé por autoeliminación, me quise quitar la vida”, contó a FM GENTE.

Jonathan manifestó haber permanecido durante siete días en la sala de emergencias del hospital local, durmiendo en un sillón debido a la falta de camas disponibles, tras haber sido evaluado por un psiquiatra y derivado a internación.

Mientras estuvo internado ocurrió un episodio que el paciente calificó como discriminatorio y abusivo por encontrarse en una situación de vulnerabilidad: “Fui a pedir comida, yo tenía plata pero cuando estás por salud mental no podés salir. Cuando dije que tenía hambre y que quería comprarme algo para comer, la nurse no me dejó salir. Hablé con el enfermero y me dice `negro de mierda, psiquiátrico de mierda, quédate quieto ahí, que ya ahora vamos a hablar contigo”.

Tras sufrir la agresión, Jonathan discutió con el enfermero que se desempeña en el turno nocturno, y luego se retiró del hospital. Hasta ese momento no había recibido terapia por su intento de suicidio”, dijo a esta emisora.

Posteriormente, Jonathan presentó una denuncia penal contra el enfermero. “Estoy esperando que me llamen de la Seccional Primera, el comisario me aseguró que me citarían”.


Fotos: FM GENTE
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