“Hacemos un acto de profunda justicia”: Liceo N° 5 recibió el nombre de María Díaz de Guerra

El Liceo N° 5 de Maldonado fue designado oficialmente este lunes con el nombre de la historiadora y profesora María Díaz de Guerra.“Al ponerle su nombre a este liceo hacemos también un acto de profunda justicia con el papel histórico de las mujeres en la educación de Uruguay”, expresó en su oratoria la directora del liceo, Alejandra Garay.“Las mujeres no solo hemos sostenido la trama afectiva y cotidiana de sus aulas como adscriptas, secretarias, profesoras, directoras, funcionarias, sino que hemos sido actoras fundamentales en la construcción del conocimiento, la investigación y la ciudadanía de Maldonado”, reivindicó Garay.“Hablar de Maruja (como era conocida popularmente) es hablar de alguien que convirtió a Maldonado en su propio lugar en el mundo. Muchos de los presentes guardarán el recuerdo entrañable de verla caminar por las calles de Maldonado con esa curiosidad incansable de quien busca descifrar la historia en cada rincón. Como historiadora, investigadora y poetisa, Maruja nos enseñó que la memoria no es un objeto de museo, sino una herramienta viva”, expresó la directora.“Nos demostró que para proyectarse al futuro hay que conocer las raíces y el suelo que pisamos. Ella no necesitó de mirar hacia la capital para crear una obra imprescindible, rescató del olvido la historia cotidiana de nuestro departamento con rigor y con amor”, añadió.El acto también contó con la participación de la hija de María Díaz, Silvia Guerra, y del presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani.Caggiani también se refirió en su oratoria a la importancia de que esta nominación haya sido con el nombre de una mujer. “Cuando miramos las instituciones educativas tenemos muchas más con nombre de varón que con nombre de mujer, entonces cada vez que nombramos una institución con el nombre de una mujer que se haya destacado estamos haciendo un poquito de justicia con lo que sucedía”.