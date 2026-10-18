Liceo N°5 de Maldonado será designado oficialmente este lunes con el nombre de María Díaz de Guerra

La Dirección General de Educación Secundaria (DGES) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) celebrará la nominación del Liceo N°5 de Maldonado con el nombre “María Díaz de Guerra”.



María Díaz nació en Montevideo en 1923 y se trasladó a Maldonado con su familia donde vivió y trabajó durante casi ocho décadas. Estudió Magisterio -profesión que ejerció en distintas escuelas del departamento- e Historia en la entonces recientemente creada Facultad de Humanidades y Ciencias.



En 1950 obtuvo una beca por el Instituto de Estudios Hispánicos que cursó en Madrid (España) durante un año. De regreso a Uruguay, ingresó a Secundaria para desempeñarse como profesora de Historia de enseñanza Media, profesión que ejerció durante más de veinte años.



Formó parte del Instituto de Estudios Genealógicos del Uruguay y del Instituto Histórico y Geográfico de Soriano desde 1984.



Fue creadora, fundadora y presidenta honoraria del Centro de Documentación Departamental de Maldonado, para el que trabajó desde la década de 1980 hasta su renuncia en 2006. Considerada integrante de la Generación del 45, publicó tres libros de poesía: “Desde antes de la infancia”, “Poemas del Tiempo” y “Poesía”, con un prólogo escrito por Idea Vilariño.



Díaz de Guerra hizo grandes aportes a la historiografía del departamento de Maldonado, emprendiendo valiosas investigaciones que fueron publicadas en diarios, revistas y libros de su autoría entre los que se destacan: “Diccionario Biográfico de la ciudad de Maldonado 1755-1900” (1974), “Documentación relativa a esclavos en el Departamento de Maldonado. Siglos XVIII y XIX” (1983), “Historia del periodismo en Maldonado” (1984), “Historia de Maldonado” (1988), “Maldonado crea su primera biblioteca pública: año 1879” (1990), “Historia de la atención de la salud en Maldonado: 1775-1991” (1992), “Toponimia del Departamento de Maldonado” (1999), y “Las ocho manzanas: alrededor de la plaza de la ciudad de Maldonado” (2005).



En 2012 su archivo personal compuesto por registros administrativos de la ciudad de Maldonado, investigaciones y publicaciones fue adquirido por la Universidad de Notre Dame de Indiana (Estados Unidos).



Falleció el 31 de agosto de 2020. Un año después se fundó el “Instituto María Díaz de Guerra”, una iniciativa dirigida a continuar el legado de la historiadora. Asimismo, la sala principal del Centro de Documentación Histórico Departamental fue nominada en su honor en el año 2022.



La propuesta para que el liceo ostente su nombre fue impulsada por el equipo de dirección del centro educativo con el apoyo de la comunidad educativa y la anuencia de las autoridades de la ANEP.



La iniciativa fue remitida en noviembre del 2024 por el entonces Presidente Luis Lacalle Pou a través de un proyecto de ley a la Asamblea General del Poder Legislativo para designar con el nombre “María Díaz de Guerra” al liceo Nº5 del departamento de Maldonado. Ahora se efectuará el reconocimiento oficial a través del acto previsto para este lunes.

Volver atrás