La Junta Departamental reconoció los 61 años de historia de Juveniles del Campito de San Carlos

La Junta Departamental de Maldonado realizó este martes 20 de octubre un reconocimiento al Club Juveniles del Campito, de San Carlos, por sus 61 años de historia.



La iniciativa fue impulsada por la edila del Frente Amplio Tatiana Prieto, quien destacó el papel de la institución en la formación deportiva y la integración de niños y adolescentes.



Prieto señaló que, pese a atravesar períodos de inactividad, el club logró reorganizarse a través del baby fútbol y recuperar su vínculo con la comunidad. Actualmente cuenta con cancha propia en el barrio 17 Ombúes.



La edila resaltó la participación de distintas generaciones, desde antiguos dirigentes hasta niños de tres años que comienzan a practicar fútbol, y subrayó la importancia de estos espacios para fortalecer el sentido de pertenencia.



Héctor Fontes Batista, vinculado a la historia del club, recordó que la institución nació en 1965 por iniciativa de un grupo de amigos y vecinos que jugaban al fútbol en un terreno donde actualmente funciona la Escuela Especial N.º 80 de San Carlos.



Entre sus fundadores mencionó a Gualdemar Gallo, Eduardo Barrio, Régulo Batista, Claro López y Jorge Mosso.



También recordó que el club atravesó etapas de ascensos y descensos hasta que las dificultades económicas provocaron la interrupción de su actividad en el fútbol de mayores.





Actualmente, Juveniles del Campito cuenta con baby fútbol, categorías sub-15 y sub-17 y fútbol femenino.



Según explicó Fontes Batista, la institución aspira a volver a competir en tercera y primera división.



Durante su intervención recordó que el actual intendente de Maldonado, Miguel Abella, integró uno de los planteles del club a comienzos de la década de 1990.



Fontes Batista expresó su emoción por el homenaje y recordó a los fundadores, dirigentes y colaboradores fallecidos que contribuyeron a construir la historia de la institución.

Volver atrás