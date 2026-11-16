El edil del Partido Colorado, Ignacio Garateguy, realizó un reconocimiento al Liceo Nº 3 de Maldonado en el marco de sus 30 años de trayectoria, desde su apertura en abril de 1996.



Garateguy señaló que la creación del centro educativo respondió a una necesidad de la ciudad, ya que los liceos Nº 1 y Nº 2 no daban abasto ante el crecimiento de la población estudiantil. En ese contexto, destacó el impulso de vecinos e instituciones que reclamaron la apertura de un nuevo centro de educación secundaria.



El Liceo Nº 3 comenzó a funcionar en una antigua casa ubicada en el centro de Maldonado y posteriormente se trasladó a su actual edificio, en el barrio San Francisco.



El edil destacó que la institución recibe estudiantes de distintos puntos de la ciudad y consideró que su historia refleja el crecimiento que ha tenido el departamento durante las últimas décadas.



En ese sentido, sostuvo que Maldonado prácticamente duplicó su población en los últimos 30 años y que las proyecciones indican que continuará creciendo, por lo que será necesario acompañar ese proceso con más infraestructura educativa y servicios.



También mencionó como ejemplos de esa necesidad los nuevos centros de educación secundaria proyectados en San Carlos y Piriápolis, y señaló que el departamento deberá continuar generando recursos para responder a la demanda de su población.

Firma editorial: Redacción FM GENTE