Junta Departamental reconoció la trayectoria del médico Ricardo D’Albora, Grado 5 en Otorrinolaringología

La Junta Departamental de Maldonado realizó este martes 27 de octubre un reconocimiento al doctor Ricardo D’Albora (foto), destacado médico otorrinolaringólogo, por su extensa trayectoria profesional, sus aportes a la investigación científica y su compromiso con la formación de nuevas generaciones de especialistas.



El homenaje fue impulsado por el edil del Partido Nacional Fernando Perdomo, quien destacó no solamente los méritos académicos y científicos del profesional, sino también sus valores humanos y su permanente vinculación con el departamento.



D’Albora nació en Montevideo el 16 de enero de 1968, pero llegó a Maldonado junto a su familia cuando tenía apenas dos años. Desde entonces desarrolló un fuerte sentido de pertenencia con la ciudad, donde transcurrieron su infancia y adolescencia.



Realizó sus estudios primarios en la Escuela N.º 2 José Pedro Varela, que entonces funcionaba en el histórico Cuartel de Dragones, y cursó secundaria en el Colegio de Hermanas Capuchinas.



En 1986 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Durante sus últimos años como estudiante realizó prácticas en los hospitales de Maldonado y San Carlos, además de distintas policlínicas de la Intendencia.



Obtuvo el título de médico en 1994 y ese mismo año ingresó por concurso como residente de Otorrinolaringología, cargo que desempeñó hasta 1997.



A partir de entonces desarrolló una extensa carrera docente, accediendo progresivamente a los distintos grados académicos. En 2012 obtuvo por concurso el cargo de Profesor Agregado, Grado 4, función que ejerció durante doce años.



En 2024 alcanzó uno de los mayores reconocimientos de su carrera al ser designado, también por concurso, Profesor Titular Grado 5 de la Cátedra de Otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de la Udelar.



De acuerdo con la reseña presentada durante el homenaje, se convirtió en el décimo profesional en ocupar esa responsabilidad desde la creación de la cátedra en 1900 y en el primero proveniente del interior del país en acceder al cargo.



INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y AVANCES EN TRATAMIENTOS DE LA SORDERA



La trayectoria de D’Albora también se destaca por sus contribuciones a la investigación y la incorporación de nuevas tecnologías médicas.



Desde 1994 ha participado como conferencista en actividades científicas en Uruguay y el exterior, además de publicar investigaciones en revistas especializadas y libros.



Entre sus aportes se mencionan trabajos en el campo de la neurootología, particularmente en la identificación de nuevos signos y síntomas clínicos y en el desarrollo de herramientas tecnológicas para evaluar la postura y el equilibrio.



Durante su gestión al frente de la cátedra impulsó la modernización de los métodos de enseñanza, incorporando sistemas láser y tecnología de última generación.



Uno de los avances destacados fue la inauguración de un laboratorio de simulación en el Hospital de Clínicas, considerado un modelo de referencia en Sudamérica.



También promovió la reanudación de las cirugías de implantes cocleares, dispositivos electrónicos que permiten recuperar la percepción auditiva en personas con sordera profunda, con acceso a través del Fondo Nacional de Recursos.



UNA VOCACIÓN MÉDICA MARCADA POR LA HISTORIA FAMILIAR



Durante el reconocimiento también se repasaron aspectos personales de la vida del homenajeado y las circunstancias que lo llevaron a elegir la medicina. En su infancia había considerado estudiar arquitectura e incluso convertirse en piloto comercial. Sin embargo, su vocación cambió cuando comenzó a pensar en la importancia de cuidar a otras personas de la misma manera en que había sido cuidado por su familia. Su historia familiar estuvo estrechamente relacionada con la medicina.



Por línea paterna es hijo y nieto de pediatras, mientras que por la rama materna su madre, la doctora Rivas, fue la primera otorrinolaringóloga radicada en el interior del país y también su primera docente en la especialidad.



Sus raíces familiares mantienen además una fuerte vinculación con Maldonado. Su bisabuelo materno trabajó para Francisco Piria y residió en el Pueblo Obrero, mientras que su abuelo Alfredo Rivas fue empresario del sector de excavaciones y demoliciones y llegó a desempeñarse como edil del Partido Colorado en el departamento.



Durante su intervención, el edil Fernando Perdomo destacó que el homenaje no respondía únicamente a los logros profesionales del médico, sino también a su calidad humana, sus valores y su contribución a la sociedad.



Como parte de la reseña, se compartió una reflexión personal de D’Albora sobre el legado que le gustaría dejar a las futuras generaciones.



“Me gustaría dejar solo valores, confianza y esperanza a los jóvenes, el respeto a la historia de nuestro departamento y nuestra patria”, expresó el profesional.



El reconocimiento permitió poner de relieve la trayectoria de un médico que, desde sus raíces en Maldonado, alcanzó la máxima jerarquía académica de su especialidad en la Universidad de la República, combinando la docencia, la investigación y la atención de pacientes.



Su historia constituye además un ejemplo de desarrollo profesional vinculado al interior del país, con aportes que trascienden las fronteras departamentales y tienen proyección nacional e internacional.



Cabe agregar que D’Albora destacó en entrevista con FM GENTE que le llamó la atención ser reconocido en vida y dijo que espera "vivir muchos años más".



Indicó que su familia se radicó en Maldonado en 1971 y que proviene de una familia de médicos, empezando por su abuelo. Su madre fue la primera otorrinolaringóloga en el interior del país asentándose en Maldonado y su padre pedíatra. Ambos hoy retirados de la actividad pero ampliamente conocidos en la zona, habiendo pertenecido a la Asistencial Médica y con consultorio en la calle Rincón entre Arturo Santana y Pérez del Puerto.



En la entrevista reveló que de su madre aprendió a como manejarse con el paciente, "porque ella tenía tips para todo".



Ediles de todos los partidos políticos representados en el órgano deliberativo departamental reconocieron los logros alcanzados por el galeno a través de su trayectoria profesional.









(Foto: Lucía Marrero de FM GENTE)

Firma editorial: Redacción FM GENTE