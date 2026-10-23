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futbol, Maldonado, 5 fecha
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19:03

La Liga Mayor de Maldonado disputará este domingo la quinta fecha del Torneo Clausura

La quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Mayor de Fútbol de Maldonado se disputará este domingo 25 de octubre, con seis encuentros programados en diferentes escenarios del departamento.

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La actividad comenzará a las 14:00 horas con los partidos preliminares, mientras que los encuentros de primera división se jugarán desde las 16:00.

La excepción será el enfrentamiento entre Alianza Cinco y Atlético Fernandino, previsto para las 14:30 y 16:30 horas en el estadio de este último.

Uno de los encuentros de la jornada será el que protagonizarán Punta del Este y Libertad en el Complejo Beverly Hills. Por su parte, Ituzaingó recibirá a Colón en el Parque San Rafael.

Artigas Juniors enfrentará a San Carlos en el Parque Marino Calabuig, en un partido que se disputará a puertas cerradas.

En los restantes compromisos, Defensor recibirá a Barrio Perlita en el Parque Antonio Grossi Dutra, mientras que Peñarol de San Carlos jugará ante Charrúas en el Parque Quintín Cuadrado Cabrera.
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