La Liga Mayor de Maldonado disputará este domingo la quinta fecha del Torneo Clausura

La actividad comenzará a las 14:00 horas con los partidos preliminares, mientras que los encuentros de primera división se jugarán desde las 16:00.



La excepción será el enfrentamiento entre Alianza Cinco y Atlético Fernandino, previsto para las 14:30 y 16:30 horas en el estadio de este último.



Uno de los encuentros de la jornada será el que protagonizarán Punta del Este y Libertad en el Complejo Beverly Hills. Por su parte, Ituzaingó recibirá a Colón en el Parque San Rafael.



Artigas Juniors enfrentará a San Carlos en el Parque Marino Calabuig, en un partido que se disputará a puertas cerradas.



En los restantes compromisos, Defensor recibirá a Barrio Perlita en el Parque Antonio Grossi Dutra, mientras que Peñarol de San Carlos jugará ante Charrúas en el Parque Quintín Cuadrado Cabrera.

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