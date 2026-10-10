GENTE O NLINE
AIRE
liga mayor, futbol, maldonado
Deportes
19:20

La Liga Mayor de Maldonado disputará la tercera fecha del Clausura de Primera División

Este domingo 11 de octubre habrá seis encuentros en diferentes escenarios de Maldonado. Conocé los partidos, horarios y canchas.

Compartir:
El torneo Clausura de la Liga Mayor de Fútbol de Maldonado tendrá este fin de semana una nueva jornada, con la participación de los 12 equipos que integran la Primera División.

La actividad comenzará a las 16:00 horas con cinco partidos en simultáneo, mientras que el enfrentamiento entre Charrúas y Defensor se iniciará media hora después.

La programación completa es la siguiente:

Ituzaingó vs. Atlético Fernandino

Hora: 16:00
Cancha: Ituzaingó.

Barrio Perlita vs. Colón

Hora: 16:00
Cancha: Barrio Perlita.

Artigas Juniors vs. Libertad

Hora: 16:00
Cancha: Artigas Juniors.

San Carlos vs. Peñarol de San Carlos

Hora: 16:00
Cancha: San Carlos.

Alianza 5 vs. Punta del Este

Hora: 16:00
Cancha: Nacional de San Carlos.

Charrúas vs. Defensor

Hora: 16:30
Cancha: Charrúas.
Compartir:
¿Querés estar informado las 24h? Suscribite gratis a YouTube
CODESA
Lo Último
Lo más visto
Más noticias
Multimedia