La Liga Mayor de Maldonado disputará la tercera fecha del Clausura de Primera División

La actividad comenzará a las 16:00 horas con cinco partidos en simultáneo, mientras que el enfrentamiento entre Charrúas y Defensor se iniciará media hora después.
La programación completa es la siguiente:
Ituzaingó vs. Atlético Fernandino
Hora: 16:00
Cancha: Ituzaingó.
Barrio Perlita vs. Colón
Hora: 16:00
Cancha: Barrio Perlita.
Artigas Juniors vs. Libertad
Hora: 16:00
Cancha: Artigas Juniors.
San Carlos vs. Peñarol de San Carlos
Hora: 16:00
Cancha: San Carlos.
Alianza 5 vs. Punta del Este
Hora: 16:00
Cancha: Nacional de San Carlos.
Charrúas vs. Defensor
Hora: 16:30
Cancha: Charrúas.