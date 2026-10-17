Se viene la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Mayor con seis partidos

La cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Mayor de Maldonado comienza este sábado con el enfrentamiento entre Peñarol de San Carlos y Libertad, previsto para las 16:00 horas en el estadio Quintín Cabrera.



La actividad continuará este domingo con cinco encuentros, cuatro de los cuales comenzarán a las 16:00 horas.



Atlético Fernandino recibirá a Barrio Perlita en su estadio, mientras que Ituzaingó visitará a San Carlos.



Por su parte, Colón será local ante Artigas Juniors en el Parque Defensores, y Defensor se enfrentará a Punta del Este en el estadio Antonio Grossi.



El cierre de la cuarta fecha estará a cargo de Charrúas y Alianza Cinco, que se medirán desde las 16:30 horas en la cancha del conjunto celeste







Foto: Matías Cruz

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