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Se viene la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Mayor con seis partidos

Peñarol de San Carlos y Libertad abrirán la actividad este sábado, mientras que los cinco encuentros restantes se disputarán el domingo en distintos escenarios.

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La cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Mayor de Maldonado comienza este sábado con el enfrentamiento entre Peñarol de San Carlos y Libertad, previsto para las 16:00 horas en el estadio Quintín Cabrera.

La actividad continuará este domingo con cinco encuentros, cuatro de los cuales comenzarán a las 16:00 horas.

Atlético Fernandino recibirá a Barrio Perlita en su estadio, mientras que Ituzaingó visitará a San Carlos.

Por su parte, Colón será local ante Artigas Juniors en el Parque Defensores, y Defensor se enfrentará a Punta del Este en el estadio Antonio Grossi.

El cierre de la cuarta fecha estará a cargo de Charrúas y Alianza Cinco, que se medirán desde las 16:30 horas en la cancha del conjunto celeste



Foto: Matías Cruz
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