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Liverpool quedó como único líder del Torneo Clausura a falta de tres fechas para el final

Liverpool consiguió una importante victoria por 1 a 0 frente a Nacional este domingo por la noche en el Gran Parque Central, con un gol de Federico Martínez, y se posiciona como el principal candidato a quedarse con el Torneo Clausura, luego de derrotar a los dos grandes del fútbol uruguayo en una misma semana.

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El único tanto del encuentro llegó a los 32 minutos del primer tiempo, cuando Martínez conectó de cabeza un centro de Lucas Acosta y venció al arquero tricolor.

El conjunto negriazul sumó tres puntos fundamentales en la pelea por el título y confirmó su buen momento, tras haber superado también a Peñarol pocos días antes.

Nacional dejó escapar puntos importantes en la recta final del campeonato y sufrió una derrota que complica sus aspiraciones de conquistar el Clausura.

Con tres fechas por disputarse, Liverpool depende de sí mismo para quedarse con el torneo y afronta la definición con el impulso de dos victorias consecutivas frente a los equipos grandes del fútbol uruguayo.

Foto: Liga AUF
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