Liverpool quedó como único líder del Torneo Clausura a falta de tres fechas para el final

El único tanto del encuentro llegó a los 32 minutos del primer tiempo, cuando Martínez conectó de cabeza un centro de Lucas Acosta y venció al arquero tricolor.



El conjunto negriazul sumó tres puntos fundamentales en la pelea por el título y confirmó su buen momento, tras haber superado también a Peñarol pocos días antes.



Nacional dejó escapar puntos importantes en la recta final del campeonato y sufrió una derrota que complica sus aspiraciones de conquistar el Clausura.



Con tres fechas por disputarse, Liverpool depende de sí mismo para quedarse con el torneo y afronta la definición con el impulso de dos victorias consecutivas frente a los equipos grandes del fútbol uruguayo.



Foto: Liga AUF

Firma editorial: Redacción FM GENTE