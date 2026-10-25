Liverpool quedó como único líder del Torneo Clausura a falta de tres fechas para el final

El conjunto negriazul sumó tres puntos fundamentales en la pelea por el título y confirmó su buen momento, tras haber superado también a Peñarol pocos días antes.
Nacional dejó escapar puntos importantes en la recta final del campeonato y sufrió una derrota que complica sus aspiraciones de conquistar el Clausura.
Con tres fechas por disputarse, Liverpool depende de sí mismo para quedarse con el torneo y afronta la definición con el impulso de dos victorias consecutivas frente a los equipos grandes del fútbol uruguayo.
Foto: Liga AUF