Liverpool lo dio vuelta ante Danubio y se consagró campeón del Torneo Clausura

Liverpool consiguió una gran victoria por 2-1 frente a Danubio este domingo en el estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff y se consagró campeón del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya.



El equipo negriazul comenzó en desventaja tras un golazo de Mateo Peralta, que puso el 1-0 para Danubio. Liverpool salió a buscar el empate y generó varias situaciones, pero no logró convertir antes del descanso.



En el complemento, el panorama se complicó todavía más para la visita cuando Lucas Acosta vio la tarjeta roja y dejó a su equipo con diez jugadores.



Sin embargo, Liverpool no bajó los brazos y encontró la reacción en los minutos finales. Ruben Bentancourt marcó el empate y, poco después, Diego Romero anotó el segundo para completar la remontada y desatar el festejo negriazul en Jardines.



De esta manera, Liverpool se quedó con el Torneo Clausura tras una victoria que tuvo todos los condimentos: comenzó perdiendo, sufrió una expulsión y terminó celebrando el campeonato.

Firma editorial: Redacción FM GENTE