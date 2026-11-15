Liverpool lo dio vuelta ante Danubio y se consagró campeón del Torneo Clausura

El equipo negriazul comenzó en desventaja tras un golazo de Mateo Peralta, que puso el 1-0 para Danubio. Liverpool salió a buscar el empate y generó varias situaciones, pero no logró convertir antes del descanso.
En el complemento, el panorama se complicó todavía más para la visita cuando Lucas Acosta vio la tarjeta roja y dejó a su equipo con diez jugadores.
Sin embargo, Liverpool no bajó los brazos y encontró la reacción en los minutos finales. Ruben Bentancourt marcó el empate y, poco después, Diego Romero anotó el segundo para completar la remontada y desatar el festejo negriazul en Jardines.
De esta manera, Liverpool se quedó con el Torneo Clausura tras una victoria que tuvo todos los condimentos: comenzó perdiendo, sufrió una expulsión y terminó celebrando el campeonato.