Deportivo Maldonado empató con Liverpool y quedó a cuatro puntos del líder del Clausura

En la primera mitad, Liverpool fue superior y generó tres situaciones de gol, mientras que el conjunto fernandino no consiguió inquietar el arco rival.



En el complemento, a los 16 minutos, Diego Romero, exjugador de Deportivo Maldonado, abrió el marcador con una definición de taco para establecer el 1-0.

Minutos antes, el arquero rojiverde Diego Segovia había abandonado el campo de juego por una lesión.



Deportivo continuó sin encontrar su mejor versión, pero a los 31 minutos logró la igualdad. Maxi González luchó una pelota, llegó hasta el fondo y envió un pase atrás para que Juan Manuel Ramos marcara el 1-1 definitivo.



Con este resultado, Montevideo City Torque quedó como líder del Clausura con 22 puntos, tras vencer 1-0 a Danubio.

Liverpool suma 21 unidades, mientras que Deportivo Maldonado tiene 18.



La actividad continuará este fin de semana con los encuentros de los grandes.



Peñarol se enfrentará a Progreso el sábado a las 18:30, mientras que Nacional jugará ante Central Español el domingo, en el mismo horario.



Por su parte, Danubio atraviesa una situación comprometida en la lucha por la permanencia tras la derrota por 1-0 frente a Torque.



Una vez que finalice la fecha, quedarán 15 puntos en disputa para definir el Torneo Clausura.



Foto AUF

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