Liverpool derrotó a Peñarol y es el nuevo líder del Clausura en una fecha marcada por la caída de Torque

Liverpool venció 1 a 0 a Peñarol por la undécima fecha del Torneo Clausura, y se convirtió en el nuevo líder del certamen con 24 puntos.



El equipo dirigido por Jorge Fossati aprovechó la derrota de Montevideo City Torque y dio un paso importante en la lucha por el título.



El encuentro se disputó en el Parque Viera, escenario donde Liverpool está jugando como local mientras se desarrolla el proyecto de construcción de su nuevo estadio.



Federico Martínez convirtió el único gol del partido y aseguró tres puntos fundamentales para el conjunto negriazul.



Peñarol, dirigido por Diego Aguirre, continúa sin encontrar regularidad en el campeonato.



El conjunto aurinegro, que venía de empatar ante Progreso, sufrió un nuevo revés y quedó con 20 unidades, a cuatro del líder.



El carbonero, además, jugó toda la segunda mitad con diez futbolistas debido a la expulsión de Jesús Trindade, quien recibió su segunda tarjeta amarilla sobre el cierre del primer tiempo.



La jornada también estuvo marcada por la sorpresiva derrota de Montevideo City Torque, que cayó 2 a 1 frente a Albion y dejó escapar la posibilidad de mantenerse en lo más alto de la clasificación.



El equipo ciudadano quedó con 22 puntos, dos por debajo de Liverpool.



La undécima fecha todavía tiene un encuentro de especial importancia.



Este lunes a las 20:00 horas, Nacional recibirá a Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central.



El conjunto tricolor suma 20 puntos y necesita una victoria para mantenerse cerca de los primeros puestos, mientras que Deportivo Maldonado, con 18 unidades, buscará un triunfo que le permita superarla línea de Nacional y Peñarol.



Con Liverpool como nuevo puntero, Torque relegado al segundo lugar y varios equipos todavía con aspiraciones, el Torneo Clausura ingresa en una etapa decisiva, en la que cada resultado puede modificar la lucha por el campeonato.











Foto Liga AUF Uruguay

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