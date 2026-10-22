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Maldonado busca atraer turistas paraguayos con nuevas propuestas y mayor conectividad aérea

La Intendencia de Maldonado promocionó los atractivos turísticos del departamento durante una feria internacional realizada en Asunción, Paraguay, donde también se abordaron posibles acciones de promoción vinculadas a una nueva conexión aérea con Uruguay.

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La participación se desarrolló esta semana en el marco de la 21.ª Feria Internacional de Turismo del Paraguay (FITPAR), que reunió a operadores turísticos, agencias de viajes y público general en el Centro de Convenciones Mariscal.

Uno de los aspectos destacados fue el encuentro con representantes de LATAM Paraguay, con quienes se coordinaron posibles iniciativas de promoción ante el comienzo de los vuelos directos entre Asunción y Montevideo, previsto para el próximo 2 de diciembre.

Durante el evento, la delegación departamental presentó alternativas para atraer visitantes durante todo el año, además del tradicional turismo de sol y playa.

Entre ellas se destacaron el Camino de la Vid y los Olivos, la gastronomía local, las actividades deportivas y las experiencias vinculadas a la naturaleza.

Maldonado integró el espacio oficial de Uruguay, coordinado por el Ministerio de Turismo, junto a representantes de Solanas Resort, EGA y Mowi.




(FOTO: INTENDENCIA DE MALDONADO)
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