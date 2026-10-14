Cortes de fibra óptica dejaron sin conectividad a 145 mil servicios en cinco departamentos

Unos 145 mil servicios de Antel resultaron afectados este martes por varios cortes registrados en la red troncal nacional de fibra óptica, con impacto directo en la conectividad de cinco departamentos del este del país.



Las interrupciones se produjeron entre las 16:30 y las 19:00 horas y alcanzaron a usuarios de Maldonado, Rocha, Lavalleja, Cerro Largo y Treinta y Tres.



La empresa estatal explicó que los daños también comprometieron la conexión con la red internacional de internet, a la que Uruguay accede a través de los cables submarinos que llegan a Maldonado.



En una primera comunicación, Antel señaló que las roturas habían sido generadas por causas ajenas a la compañía. Más tarde, durante la noche, precisó que varios de los cortes estuvieron vinculados a obras viales en Ruta 9 y la Interbalnearia, entre ellas trabajos de ensanche de ruta y limpieza de banquinas.



Según informó la empresa, esas tareas eran ejecutadas por contratistas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).



Además, en Atlántida se registró otra rotura de fibra óptica vinculada a una obra realizada por un particular.



La afectación simultánea de varios tramos de la red provocó una importante degradación del servicio en buena parte del este del país hasta que los equipos técnicos lograron restablecer progresivamente la conectividad.



Antel indicó que los inconvenientes quedaron concentrados en el período comprendido entre las 16:30 y las 19:00 horas, cuando se contabilizó el mayor impacto sobre los usuarios, después de esa hora situación comenzó a normalizarse paulatinamente hasta la medianoche en algunos casos.

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