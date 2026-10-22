Maldonado ya cuenta con el collar de girasoles para discapacidades no visibles; se pueden retirar en BPS

El Banco de Previsión Social (BPS) presentó en Maldonado el collar de girasoles para visibilizar discapacidades no visibles. Se trata de una iniciativa internacional que busca identificar y acompañar a personas con discapacidades no visibles, como los trastornos del espectro autista, el TDAH, los trastornos visuales o auditivos, alzhéimer, enfermedades de salud mental o fibrosis quística, entre otros.



El collar de girasoles indica que la persona que lo utiliza puede tener una condición o discapacidad no visible y que podría necesitar comprensión, tiempo o apoyo adicional en determinadas situaciones. En Uruguay, el representante oficial del collar de girasoles es la ONG Pictórica.



Antes de presentar esta iniciativa en sedes de Maldonado y San Carlos, el director del BPS Ariel Ferrari visitó los estudios de FM GENTE y en una entrevista con la Página Central de la Revista informó que a partir de este jueves 22 “cualquiera que entienda que tiene una discapacidad no visible y quiera utilizarlo, lo va a buscar al BPS”.



“Lo único que tiene que hacer es llenar un simple formulario con sus datos, no tiene por qué ser beneficiario del BPS, no tiene que traer historia clínica, no tiene que traer informe médico, actuamos de buena fe, de que nos dicen `mi hijo tiene una discapacidad y quiero que use collar porque la discapacidad no es visible`, se lo otorgamos sin más”, detalló Ferrari.



“Aparte de las sucursales, lo pueden pedir en las agencias o hasta en la gira de pago porque ahí también los llevaremos o coordinaremos para la próxima vez que vuelva entregárselos. Porque la idea es eso, que todo aquel que quiera, tenga accesibilidad. Cuando nos pusimos en contacto con Pictórica, que es la organización de madres que está en Montevideo, nos decían las dificultades para llegar al interior, tenían que pagar una encomienda y mandárselo a Río Branco o a Aiguá o a la localidad que fuera”, añadió.





Foto: El País

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