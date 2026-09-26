Logró que le transfirieran a su cuenta casi 10 mil dólares mediante estafa y quiso retirar el dinero en un banco de Punta del Este: fue condenada

Una mujer identificada por las iniciales M.F.A. fue condenada como autora de dos delitos de fraude informático. La maniobra, cometida bajo la modalidad de robo de identidad digital (phishing), afectó a una clienta bancaria en Montevideo por una suma cercana a los 10.000 dólares.



El caso comenzó en noviembre de 2025, cuando la víctima radicó una denuncia en la Seccional Novena de Montevideo. Según su testimonio, había recibido un correo electrónico falso que simulaba ser de su entidad bancaria. El mensaje advertía que su cuenta estaba en riesgo por supuestos problemas de seguridad y le solicitaba información confidencial para solucionar la situación.



Al proporcionar los datos requeridos, los delincuentes lograron acceder a la cuenta de la damnificada y transferir un total de U$S 9.750 hacia una cuenta de terceros



Un mes después, en diciembre de 2025, la titular de la cuenta receptora del dinero robado se presentó en una sucursal de Punta del Este con la intención de retirar una fuerte suma de dinero en dólares. Personal del banco sospechó de la maniobra y dio aviso al Departamento de Hechos Complejos de la Zona Operacional V de Maldonado, quienes acudieron al lugar y detuvieron a la mujer.



Las indagatorias posteriores confirmaron que, antes de ser arrestada, la mujer ya había logrado retirar otra parte de los fondos robados en distintas sucursales bancarias.



Tras la incautación de su teléfono celular y un exhaustivo análisis del caso bajo las directivas de la Fiscalía Letrada de 1º Turno, informaron en un comunicado fuentes policiales, reunieron los elementos de prueba necesarios para demostrar su participación en la maniobra.



Finalmente, tras la audiencia en el Juzgado Letrado de 11º Turno, la mujer fue condenada a 15 meses de libertad vigilada. Debe fijar domicilio, someterse a la vigilancia de la Dinama, presentarse semanalmente en la comisaría y realizar tareas comunitarias.

Volver atrás