Mansión decomisada en Beverly Hills (Punta del Este) por lavado de activos no encontró comprador

Una mansión ubicada en el barrio Beverly Hills de Punta del Este quedó sin comprador tras el remate realizado en la sede de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios, en Montevideo.



Según informó el periodista de FM GENTE Marcelo Gallardo, unas 50 personas estuvieron presentes durante la subasta, aunque no se registró ninguna oferta.



El inmueble se encuentra sobre la calle Carupay, entre avenida Orlando Pedragosa Sierra y Jacarandá. Cuenta con una superficie de 1.795 metros cuadrados y fue ofrecido con una base de 280.000 dólares.



La propiedad había sido decomisada a un ciudadano francés condenado por lavado de activos. El remate fue organizado por la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios (ANRTCI), por cuenta y orden de la Junta Nacional de Drogas, a través del Fondo de Bienes Decomisados.



Las condiciones de venta establecían que el comprador debía abonar el 30 % del precio como seña, además de un 4,27 % adicional, mediante una cuenta del Banco República perteneciente a Presidencia de la República.

Volver atrás