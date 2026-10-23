Una mujer alcoholizada golpeó a una policía y fue condenada por desacato agravado

El hecho ocurrió la mañana de este jueves 22, sobre las 9:00 horas. Un policía que se encontraba en sus horas francas avistó que una pareja estaba generando desorden a la salida de un supermercado, ubicado sobre Av. Aiguá, e intervino en la situación.



Cuando procedió a identificarlos, los implicados se negaron “y se mostraron agresivos”, señala el comunicado policial, por lo que el agente solicitó apoyo al Servicio de Emergencias 9-1-1.



Los policías que arribaron al lugar también se enfrentaron con la negativa de la pareja a identificarse. Debido a esto, el hombre fue derivado a la Seccional Primera, mientras que la mujer fue trasladada a un centro de salud dado que se encontraba “en un avanzado estado de ebriedad”.



Al momento de asistirla para bajar del patrullero, la mujer de 42 años, de iniciales K.N.B.S. y sin antecedentes penales, le propinó un golpe de puño en el rostro a la funcionaria policial que la acompañaba.



Tras continuar con las actuaciones correspondientes, la mujer es derivada al Juzgado Letrado de 4to Turno donde fue condenada ese mismo día como autora de un delito de desacato agravado, a la pena de tres meses de prisión.

Volver atrás