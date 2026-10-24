Una niña de 13 años recibió una llamada en la que le aseguraban que su madre había sufrido un accidente para intentar estafarla

Una oyente de FM GENTE, identificada como Ana Laura, relató este viernes 23 en el programa La Contratapa de la Revista el intento de estafa telefónica que sufrió su hija de 13 años durante la tarde del jueves 22.



Según contó Ana Laura, el episodio ocurrió sobre las 18:00 horas, cuando regresaba de trabajar y realizaba algunos mandados. Minutos antes había mantenido una videollamada con su hija, quien se encontraba en su casa.



Durante ese tiempo, la adolescente recibió una llamada al teléfono fijo en la que preguntaron por su madre con nombre y apellido. Al responder que todavía no había llegado, los desconocidos le dijeron que había sufrido un accidente y le pidieron que buscara dinero en un ropero o algún mueble de la vivienda.



La menor comenzó a sospechar que se trataba de una estafa y decidió comunicarse con su madre desde su celular, mientras continuaba hablando con los desconocidos.



“Me dijeron que habías tenido un accidente, que yo pensé que te había pasado algo”, recordó Ana Laura sobre lo que le manifestó su hija, quien terminó llorando por el nerviosismo que le provocó la situación.



La mujer explicó que logró tranquilizarla mediante una videollamada mientras regresaba a su domicilio.



Finalmente, el intento de estafa no se concretó y no se registraron pérdidas económicas.



Ana Laura también cuestionó las dificultades que encontró cuando intentó denunciar lo sucedido. Según relató, primero llamó a un número telefónico que encontró en internet, pero no obtuvo respuesta. Posteriormente se comunicó con el 911, donde, de acuerdo con su testimonio, le indicaron que debía concurrir a una seccional policial y le proporcionaron otro número de contacto.



La mujer aseguró que tampoco consiguió comunicarse por esa vía y que hasta el momento de la entrevista no había recibido respuesta al mensaje que envió.



Ana Laura señaló que el episodio generó temor e incertidumbre en su familia, especialmente por la posibilidad de que los niños reciban llamadas de desconocidos cuando permanecen solos en sus hogares.



Destacó la importancia de conversar con los menores sobre cómo actuar ante este tipo de llamadas y decidió compartir su experiencia en FM GENTE para advertir a otras familias sobre estas modalidades de estafa.

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