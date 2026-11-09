Murió mujer que había sufrido un siniestro de tránsito a fines de octubre en Maldonado

El siniestro de tránsito ocurrió el pasado 28 de octubre, a las 17:14, en la intersección de calle Los Laureles y avenida Pedragosa Sierra, en Maldonado. El hecho involucró a un automóvil y una motocicleta.



Según la información aportada por Jefatura de Policía a FM GENTE, el conductor del automóvil, un hombre de 34 años, resultó ileso.



Por su parte, la conductora de la moto, una mujer de 33 años, fue asistida en el lugar por personal médico.



La mujer sufrió politraumatismos graves, por lo que debió ser ventilada y trasladada a un centro de salud, donde permaneció internada.



Este domingo 8 de noviembre, a las 21:30, personal del centro de salud se comunicó con la Policía para informar que la mujer había fallecido.



En el lugar del siniestro trabajó personal de Tránsito y Policía Científica, que realizó las actuaciones correspondientes.

Firma editorial: Redacción FM GENTE