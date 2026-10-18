Operación Padrino: allanamientos en varios locales de la movida tropical por contrabando de bebidas alcohólicas; dos hombres fueron formalizados

La investigación fue desarrollada por personal de Investigaciones de la Zona Operacional III, en coordinación con efectivos de la Brigada Departamental Antidrogas y Hechos Complejos, luego de un procedimiento inicial realizado por la Guarda Rural el 9 de enero de este año.



En esa ocasión, los efectivos de esa dependencia realizaban un puesto de control y observaron a una camioneta Fiat Fiorino que circulaba en condiciones sospechosas.



Los funcionarios advirtieron que los neumáticos presentaban una importante deformación debido al peso de la carga y que las ruedas auxiliares habían sido colocadas sobre el portaequipajes del techo.



Al inspeccionar el rodado, encontraron una importante cantidad de mercadería de contrabando, entre la que había whisky y otras bebidas alcohólicas, energizantes, refrescos y cervezas, entre otros productos.



El procedimiento fue derivado a la base policial de San Carlos y posteriormente a Investigaciones de Zona III.



La información obtenida durante aquella incautación permitió avanzar sobre otras personas presuntamente involucradas en la operativa, algunas de ellas vinculadas al ambiente de la movida tropical de Maldonado.



LA INVESTIGACIÓN PERMITIÓ IDENTIFICAR A DOS SOSPECHOSOS



Luego de un prolongado trabajo de inteligencia e investigación, realizado en conjunto con la Brigada Departamental Antidrogas y Hechos Complejos, los efectivos lograron establecer que C. C. y J. C. estaban involucrados en reiteradas maniobras de contrabando.



Según la información policial, la mercadería era comercializada en diferentes locales nocturnos de San Carlos y Maldonado.



Como resultado de las actuaciones, el viernes pasado, los investigadores lograron interceptar una camioneta Chevrolet Montana que circulaba por la ruta 9 en dirección a Maldonado, donde viajaban ambos imputados. El procedimiento se realizó en las inmediaciones de la intersección de las rutas 9 y 104.



Durante la inspección se constató que transportaban diversas bebidas alcohólicas, mercadería y otros productos de contrabando.



Enterado de lo sucedido, el fiscal Jorge Vaz dispuso la detención de ambos hombres y su conducción a la sede de Fiscalía para continuar con las actuaciones. Es así que se dispusieron varios allanamientos, dos de ellos en locales denominados 7030 de San Carlos y la Casa Rosada de Maldonado, donde se incautaron gran cantidad de bebidas alcohólicas, desodorantes, medicamentos y un volumen importante de capsulas de café. También en la casa de uno de los detenidos, se ubicó un importante grupo de bebidas y otros elementos, entre ellos un arma de fuego, según informaron fuentes del caso a FM GENTE.



Una vez cumplida esta etapa, con todos los elementos de la investigación, el fiscal Vaz solicitó la audiencia ante la justicia.



Tras la instancia judicial, ambos hombres fueron formalizados por la presunta comisión de reiterados delitos de contrabando.



Mediante la Sentencia Interlocutoria N.º 2861/2026, la Justicia dispuso para ambos imputados las siguientes medidas cautelares: Obligación de fijar domicilio. Presentación una vez por semana ante la seccional policial correspondiente a su domicilio. Prohibición de concurrir a departamentos que tengan frontera con la República Federativa de Brasil.



Las medidas tendrán una duración de 120 días, con vencimiento previsto para el 14 de febrero de 2027, a las 23:00 horas.



Por lo tanto, los dos hombres continuarán vinculados al proceso judicial mientras avanzan las actuaciones correspondientes.











(Foto meramente ilustrativa)

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