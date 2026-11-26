Sobre la hora 8.40 de hoy, se observó un espeso humo en uno de los costados del edificio del Instituto Uruguayo Argentino (IUA), ubicado en calle La Forest, entre Miami y Pascual Gatas, a la altura de la Parada 6 de la Playa Mansa.



Aunque en primera instancia no se sabía lo que había ocurrido, el humo comenzó a expandirse por el interior del edifico, que luego se sabría, provenía de un equipo de aire acondicionado del tercer piso.



En forma inmediata se dio aviso a Bomberos que concurrió con una dotación, confirmando que se había producido un desperfecto en un equipo de aire acondicionado, aunque afortunadamente no se habían producido llamas.



Docentes, alumnos, personal administrativo y de servicio fue evacuado inmediatamente y aún permanece en la vía pública mientras inspectores de Tránsito cortan las calles linderas y se esperan los peritajes de Bomberos.

Firma editorial: Redacción FM GENTE