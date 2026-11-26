Aunque en primera instancia no se sabía lo que había ocurrido, el humo comenzó a expandirse por el interior del edifico, que luego se sabría, provenía de un equipo de aire acondicionado del tercer piso.
En forma inmediata se dio aviso a Bomberos que concurrió con una dotación, confirmando que se había producido un desperfecto en un equipo de aire acondicionado, aunque afortunadamente no se habían producido llamas.
Docentes, alumnos, personal administrativo y de servicio fue evacuado inmediatamente y aún permanece en la vía pública mientras inspectores de Tránsito cortan las calles linderas y se esperan los peritajes de Bomberos.